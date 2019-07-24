2019-07-24T15:36:40+03:00
В мире

Китай призвал все страны уничтожить ядерное оружие

Опубликована «Белая книга по национальной обороне Китая в новую эпоху»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пекин призвал уничтожить ядерное оружиеПекин призвал уничтожить ядерное оружиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пекин выступает против применения ядерного оружия в любых обстоятельствах. Об этом говориться в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху», опубликованной Канцелярией по делам печати Госсовета КНР в среду, 24 июля.

«Китай всегда придерживался политики "неприменения первым ядерного оружия" в любое время и при любых обстоятельствах», - говориться в документе, с котором подчеркивается, что КНР выступает за принцип «безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием»

В книге отмечается, что Пекин не участвует ни в какой гонке вооружений с другими государствами и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, который необходим для обеспечения национальной безопасности.

Напомним, в прошлом году директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис обвинили Китай в наращивание ядерного потенциала, который на июль 2018 года насчитывал около 280 боеголовок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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