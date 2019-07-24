Новые снаряды для российской артиллерии будут на 20% эффективнее

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-24T15:41:05+03:00

Были представлены как снаряды для классической артиллерии, так и для реактивной Фото: Пресс-служба ЮВО

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Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» представил в Военном инновационном технополисе «Эра» снаряды нового поколения. В экспозицию вошли новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости, которые впервые были продемонстрированы на форуме "Армия -2019": снаряды калибра 125 мм - "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М".

«Это новейшие образцы боеприпасов, бронепробиваемость которых увеличена более чем на 20%. Штатный выстрел пробивает 230 мм преграды, "Манго-М" уже 280 мм, выстрел "Свинец-2"» - 300 мм», - отметил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Эти снаряды предназначены для стрельбы про бронированным целям с динамической защитой, а также по обычной броне машин и укреплений. Характеристики новых снарядов обеспечивают поражение почти всей бронетехники потенциальных противников, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Кроме классических снарядов, были представлены новые заряды для ракетной залповой системы «Торнадо-Г». 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной боеголовкой предназначен для поражения живой силы, в том числе в укрытиях, небронированной техники, командных пунктов и других слабозащищенных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU