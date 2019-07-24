Владелец задержанного Ираном танкера вышел на связь с экипажем
Шведская компания Stena Bulk, являющаяся владельцем задержанного Ираном нефтяного танкера Stena Impero вновь смогли выйти на связь с экипажем судна.
Глава концерна Эрик Хонелл рассказал, что все члены команды остаются на борту корабля и находятся в безопасности. Они активно сотрудничают с представителями иранских властей и надеются на позитивное разрешение ситуации.
Компания обратилась к Тегерану с просьбой разрешить встретиться с моряками, но ответа пока не получила, передает Шведское радио.
Напомним, что силы безопасности Ирана задержали Stena lmpero 19 июля в Ормузском проливе, когда судно шло под флагом Великобритании. Военные обвинили танкер в нарушении международных правил.
Сайт kp.ru публиковал запись переговоров с экипажем, согласно которым, иранцы требовали от корабля изменения курса, но находившийся поблизости британский фрегат HMS Montrose запретил им так поступать
В момент инцидента на борту танкера находились 23 человека, включая троих россиян.
Арест британского нефтяного танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU