2019-07-24T15:40:24+03:00
Политика

Владелец задержанного Ираном танкера вышел на связь с экипажем

Все члены команды остаются на борту судна, их жизням и здоровью ничего не угрожает
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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19 июля иранскими властями был задержан танкер «Stena Impero»19 июля иранскими властями был задержан танкер «Stena Impero»Фото: REUTERS
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Шведская компания Stena Bulk, являющаяся владельцем задержанного Ираном нефтяного танкера Stena Impero вновь смогли выйти на связь с экипажем судна.

Глава концерна Эрик Хонелл рассказал, что все члены команды остаются на борту корабля и находятся в безопасности. Они активно сотрудничают с представителями иранских властей и надеются на позитивное разрешение ситуации.

Компания обратилась к Тегерану с просьбой разрешить встретиться с моряками, но ответа пока не получила, передает Шведское радио.

Напомним, что силы безопасности Ирана задержали Stena lmpero 19 июля в Ормузском проливе, когда судно шло под флагом Великобритании. Военные обвинили танкер в нарушении международных правил.

Сайт kp.ru публиковал запись переговоров с экипажем, согласно которым, иранцы требовали от корабля изменения курса, но находившийся поблизости британский фрегат HMS Montrose запретил им так поступать

В момент инцидента на борту танкера находились 23 человека, включая троих россиян.

Арест британского нефтяного танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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