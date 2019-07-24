Facebook оштрафовали на пять млрд долларов

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-24T16:17:35+03:00

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Детище Марка Цукерберга несет убытки. Федеральная комиссия по торговле США приняла решение наложить на Facebook штраф в сумме пять миллиардов долларов.

Помимо этого, руководству соцсети стоит основательнее подойти к безопасности пользователей и ужесточить охрану личных данных. Об этом говорится на сайте ведомства.

В заявлении ведомства указывается, что это крупнейший штраф, который был выписан за утечку личных данных. Аналогичные проблемы у соцсети в последнее время случались не один раз.

Теперь отвечать за безопасность персональных данных пользователей будет кто-то из совета директоров. Кандидатуру предстоит выбрать, сообщает телеканал "360".

Руководство социальной сети Facebook сообщило об утечке персональных данных в октябре 2018 года. Под угрозой оказались пользователи из России. Кибератака произошла еще в сентябре, но озвучить информацию было решено после проверки.

В руки к преступникам попали такие данные, как имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты и последний добавленный номер телефона.

Позже Цукерберг лично извинился за утечку данных 87 млн пользователей Facebook. Во время выступления в конгрессе США основатель социальной сети признал свою ответственность за случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU