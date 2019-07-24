В работе Facebook произошел серьезный сбой

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-24T16:20:29+03:00

Пользователи Польши, Литвы, Украины, России и ряда других стран не могут попасть на сайт Facebook Фото: REUTERS

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В работе социальной сети Facebook произошел очередной крупный сбой. Пользователи большинства стран Европы, включая Россию, не могут войти в аккаунт и попасть на сайт.

Проблемы начали наблюдаться около часа назад, примерно в 15:00. Больше всего жалоб на работу крупнейшей в мире соцсети поступало из Польши и Литвы. Сейчас проблемы наблюдаются также на Украине и в центральной части России.

Сайт выдает ошибку

Десктопная версия WhatsApp также работает со сбоями. Отдельные пользователи не могут зайти с компьютера в Instagram. В компании случившееся пока никак не прокомментировали. Тем временем, на портале downdetector.ru появляется все больше жалоб.

Сайт kp.ru писал, что ранее сбой в работе детского приложения Facebook Messenger Kids привел к настоящему скандалу. Дело в том, что тысячи несовершеннолетних, среди которых есть ребята младше 13 лет, оказались в чатах с незнакомыми людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU