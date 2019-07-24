Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-24T16:34:44+03:00

Всего для производства наград было собрано 79 тысяч тонн техники

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Дизайн медалей на олимпиаду в Токио был определен национальным конкурсом в котором приняли участие как профессиональные дизайнеры, так и студенты профильных факультетов и художественных школ. Среди более чем 400 конкурсных работ была выбрана работа Дзюнити Каваниси, директора Ассоциации дизайна знаков и Общества дизайна Осаки.

«Это большая честь стать автором дизайна Олимпийских медалей. Я прислал работу на конкурс только ради памяти об участии и не думал что она может победить. Надеюсь спортсмены сочтут мои медали достойной наградой, демонстрирующей их усилия, выступая символом международной дружбы», - сказала Дзюнити Каваниси.

Любители спорта всей Японии смогли поучаствовать в создании медалей. Все пять тысяч наград были выплавлены из переработанной электроники, которую японцы относили в пункты сбора, размещенные по всей стране. Всего было использовано 79 тысяч тонн неисправной техники, включавших 6.21 миллионов одних только мобильных телефонов. Принимались также камеры, портативные консоли, ноутбуки и компьютерные запчасти. В итоге 30.3 килограммов золота, 4100 серебра и 2700 бронзы были собраны задолго до окончания акции.

Тема окружающей среды не ограничивается медалями на грядущих играх. Одежда Олимпийских факелоносцев будет сделана из переработанных пластиковых бутылок и даже подиумы для победителей соревнований изготовлены из 45 тонн собранного обычными японцами пластика.

Медали для олимпиады 2020 изготовят из ереработанных телефонов и планшетов.

ИСТОЧНИК KP.RU