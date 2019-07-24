2019-07-24T16:34:44+03:00
Общество

Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников

Всего для производства наград было собрано 79 тысяч тонн техники
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Для Игр будет изготовлено 5000 таких медалей Фото: Пресс-служба Олимпийского КомитетаДля Игр будет изготовлено 5000 таких медалей Фото: Пресс-служба Олимпийского Комитета
Изменить размер текста:

Дизайн медалей на олимпиаду в Токио был определен национальным конкурсом в котором приняли участие как профессиональные дизайнеры, так и студенты профильных факультетов и художественных школ. Среди более чем 400 конкурсных работ была выбрана работа Дзюнити Каваниси, директора Ассоциации дизайна знаков и Общества дизайна Осаки.

«Это большая честь стать автором дизайна Олимпийских медалей. Я прислал работу на конкурс только ради памяти об участии и не думал что она может победить. Надеюсь спортсмены сочтут мои медали достойной наградой, демонстрирующей их усилия, выступая символом международной дружбы», - сказала Дзюнити Каваниси.

Любители спорта всей Японии смогли поучаствовать в создании медалей. Все пять тысяч наград были выплавлены из переработанной электроники, которую японцы относили в пункты сбора, размещенные по всей стране. Всего было использовано 79 тысяч тонн неисправной техники, включавших 6.21 миллионов одних только мобильных телефонов. Принимались также камеры, портативные консоли, ноутбуки и компьютерные запчасти. В итоге 30.3 килограммов золота, 4100 серебра и 2700 бронзы были собраны задолго до окончания акции.

Тема окружающей среды не ограничивается медалями на грядущих играх. Одежда Олимпийских факелоносцев будет сделана из переработанных пластиковых бутылок и даже подиумы для победителей соревнований изготовлены из 45 тонн собранного обычными японцами пластика.

Медали для олимпиады 2020 изготовят из ереработанных телефонов и планшетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков
Эксперт: повышение МРОТ не решит проблему недобросовестных работодателей
Мэй рекомендовала Корбину оставить пост лидера оппозиции
Госдума приняла закон об увеличении срока службы в полиции
Новые снаряды для российской артиллерии будут на 20% эффективнее
Владелец задержанного Ираном танкера вышел на связь с экипажем
Китай призвал все страны уничтожить ядерное оружие
Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева
МИД РФ отверг новые обвинения главы ФБР о вмешательстве в американские выборы
Российским туристам упростили въезд на Мальдивы
Губернатор Ленобласти поздравил лучшего игрока Ночной хоккейной Лиги Мечты
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков
Тегеран опроверг сообщение США о сбитых иранских беспилотниках
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов признался в хищении миллиардов
Госдума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до 3-х лет до прожиточного минимума
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара
Советник Зеленского: президент Украины никогда не разменяет Крым на Донбасс
Ярмольник заплатит ФСО еще 400 тысяч за разбитый Mercedes