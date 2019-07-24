Во Франции столкнулись два самолета, есть погибшие

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-24T16:48:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 июля, на юго-востоке Франции столкнулись два небольших самолета. Жертвами инцидента стали два мужчины - оба граждане Великобритании, еще один человек выжил, но получил травмы.

Крушение произошло недалеко от города Ларш департамента Альп Верхнего Прованса. Самолеты вылетели с аэродрома близ города Сен-Пон и, по невыясненным пока причинам, столкнулись в воздухе.

В поисково-спасательной операции участвовали сотрудники экстренных служб и жандармы. Также в воздух подняли вертолет. Обломки самолетов нашли в горной местности недалеко от границы Франции и Италии.

Установлено, что на борту первого воздушного судна находился пилот с пассажиром - англичане в возрасте 37 и 18 лет, а во втором - только летчик. Расследование продолжается, передает газета La Provence.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе еще один частный самолет разбился на западе Австрии. Воздушное судно врезалось в скалу и загорелось. Погибли не мене трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU