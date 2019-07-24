Квентин Тарантино лично представит «Однажды в Голливуде» в Москве
Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру «Однажды в Голливуде». Сперва, 7 августа, состоится пресс-конференция, которую дадут Тарантино и продюсеры Шеннон МакИнтош («Джанго освобожденный»), Дэвид Хейман («Гарри Поттер и философский камень»), а также актер Коста Ронин, исполнивший в девятом фильме режиссера роль Войтека Фриковски, друга Романа Полански. После мероприятия Тарантино посетит кинотеатр «Октябрь», где лично будет присутствовать на премьере.
Тарантино не первый раз приезжает в Москву: в 2004 он был почетным гостем Московского международного кинофестиваля, представляя «Убить Билла 2». Тогда в ходе визита он посетил могилу почитаемого им Бориса Пастернака и Музей Кино, сообщает Пятый канал.
Сюжет будущего фильма построен вокруг событий 1969 года в Голливуде. Изменившиеся тогда условия съемок и внезапное убийство сектантами режиссера Романа Полански изменили облик киноиндустрии навсегда.
ИСТОЧНИК KP.RU