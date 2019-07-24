2019-07-24T16:57:22+03:00
Общество

Квентин Тарантино лично представит «Однажды в Голливуде» в Москве

Это будет уже вторая поездка режиссера в российскую столицу
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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после пресс-конференции режиссер посетит кинотеатр «Октябрь»после пресс-конференции режиссер посетит кинотеатр «Октябрь»Фото: REUTERS
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Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру «Однажды в Голливуде». Сперва, 7 августа, состоится пресс-конференция, которую дадут Тарантино и продюсеры Шеннон МакИнтош («Джанго освобожденный»), Дэвид Хейман («Гарри Поттер и философский камень»), а также актер Коста Ронин, исполнивший в девятом фильме режиссера роль Войтека Фриковски, друга Романа Полански. После мероприятия Тарантино посетит кинотеатр «Октябрь», где лично будет присутствовать на премьере.

Тарантино не первый раз приезжает в Москву: в 2004 он был почетным гостем Московского международного кинофестиваля, представляя «Убить Билла 2». Тогда в ходе визита он посетил могилу почитаемого им Бориса Пастернака и Музей Кино, сообщает Пятый канал.

Сюжет будущего фильма построен вокруг событий 1969 года в Голливуде. Изменившиеся тогда условия съемок и внезапное убийство сектантами режиссера Романа Полански изменили облик киноиндустрии навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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