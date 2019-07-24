Москалькова: СК не принимали решения о возвращении украинских моряков

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-24T17:02:09+03:00

Ранее украинский омбудсмен Денисова сообщила, что достигнуты договоренности по арестованным в России за нарушение границы

Изменить размер текста: A A

Следственные органы РФ пока не принимали решения о возвращении украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, комментируя заявление своей украинской коллеги Людмилы Денисовой.

«С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере», — сказала российский омбудсмен, подчеркнув, что никакой информации о возвращении моряков на Украину на данный момент нет.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Денисова сообщила, что достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков и сейчас оформляются последние документы. Однако адвокат арестованных Николай Полозов заявил, что ему ничего не известно по данному вопросу.

Напомним, 17 июля, Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам. Денисова сообщила о передаче в Министерство иностранных дел России ее личного поручительства. Она просила освободить арестованных под личную ответственность. Москалькова предложила разобраться со степенью вины моряков и пересмотреть меру пресечения

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU