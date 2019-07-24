2019-07-24T17:16:25+03:00
В мире

Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти турецкого президента

Глава Турецкой Республики находится в официальном отпуске
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Советник президента Турецкой Республики Ясин Актай опроверг появившиеся в соцсетях слухи о смерти турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана, сообщив, что глава государства находится в отпуске.

«Эти новости не соответствуют действительности. Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске», — сказал Актай, отметив, что отсутствие турецкого лидера в этот период создаёт «благоприятный фон для подобных спекуляций».

Советник главы государства обратил внимание на то, что сообщение о кончине турецкого президента появились в арабских соцсетях, в которых действуют «армии троллей».

Напомним, накануне 21 июля политолог Аслан Рубаев сообщил о смерти лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Позже эту информацию опровергли в посольстве республики Туркменистан в Москве, назвав сообщение «абсолютной ложью».

Такому же опровержению подверглось сообщение советника экс-президента республики Виктора Януковича и юриста Андрей Портнов об «исчезновении» генерального прокурора незалежной Юрия Луценко, который также находится в официальном отпуске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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