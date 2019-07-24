2019-07-24T17:44:16+03:00
Москва

Начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Ее можно подать до 4 сентября
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в МосгордумуНачался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в МосгордумуФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже писала о том, что на выборах в Мосгордуму, которые назначены на 8 сентября впервые пройдет и электронное голосование. Принять в нем участие смогут москвичи в трех избирательных округах. А вот заявку можно будет подать до 4 сентября.

Как сообщает официальный сайт мэра города, зарегистрироваться можно на mos.ru и заполнить информацию в личном кабинете, указав свои ФИО и дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Кроме того, необходимо лично подтвердить свою учетную запись в любом центре «Мои документы». При себе следует иметь паспорт и данные СНИЛС.

«После подачи заявление в течение трех дней в личный кабинет придет сообщение о том, что вас включили в реестр электронных избирателей, или отказ. В день выборов, 8 сентября, ссылка на голосование появится в разделе «Услуги» на портале mos.ru», - уточняется в сообщении.

Кстати, принять участие в электронном голосовании может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Кстати, уже поданное заявление на участие в электронном голосовании можно отозвать, а при желании подать снова. Эта возможность предоставляется с 24 июля до 4 сентября, но не чаще, чем раз в сутки. А вот после 5 сентября изменить свое решение уже будет нельзя.

« Все, кто в итоге подаст заявление и получит подтверждение, проголосовать обычном способом на участке уже не смогут», - сообщается на сайте мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты
Япония демонтирует атомную электростанцию «Фукусима-2»
Меган Маркл встретилась с кумиром своего детства
Госдума разрешила использовать луки и арбалеты на охоте
Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти турецкого президента
Мэй продолжит работу в качестве депутата Палаты общин
Бастрыкин оценил вовлеченность предпринимателей в преступные сообщества
Москалькова: СК не принимали решения о возвращении украинских моряков
Квентин Тарантино лично представит «Однажды в Голливуде» в Москве
Во Франции столкнулись два самолета, есть погибшие
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и Еврокомиссии обсудить транзит газа
Медали Олимпиады в Токио изготовят из переработанных мобильников
Капитан задержанного КНДР российского судна признал нарушение границы
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства российского посла Карлова
Мюллер заявил, что Москва «систематически вмешивалась» в американские выборы
В работе Facebook произошел серьезный сбой
Facebook оштрафовали на пять млрд долларов
75-летие Победы увековечат в названиях улиц, площадей и скверов городов Ленобласти
В России планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
Омбудсмен Украины: достигнуты договоренности о возвращении украинских моряков