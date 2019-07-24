Начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-24T17:44:16+03:00

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«Комсомолка» уже писала о том, что на выборах в Мосгордуму, которые назначены на 8 сентября впервые пройдет и электронное голосование. Принять в нем участие смогут москвичи в трех избирательных округах. А вот заявку можно будет подать до 4 сентября.

Как сообщает официальный сайт мэра города, зарегистрироваться можно на mos.ru и заполнить информацию в личном кабинете, указав свои ФИО и дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Кроме того, необходимо лично подтвердить свою учетную запись в любом центре «Мои документы». При себе следует иметь паспорт и данные СНИЛС.

«После подачи заявление в течение трех дней в личный кабинет придет сообщение о том, что вас включили в реестр электронных избирателей, или отказ. В день выборов, 8 сентября, ссылка на голосование появится в разделе «Услуги» на портале mos.ru», - уточняется в сообщении.

Кстати, принять участие в электронном голосовании может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Кстати, уже поданное заявление на участие в электронном голосовании можно отозвать, а при желании подать снова. Эта возможность предоставляется с 24 июля до 4 сентября, но не чаще, чем раз в сутки. А вот после 5 сентября изменить свое решение уже будет нельзя.

« Все, кто в итоге подаст заявление и получит подтверждение, проголосовать обычном способом на участке уже не смогут», - сообщается на сайте мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU