2019-07-24T17:56:54+03:00
Экономика

Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты

Им дорого хранить средства в Центральном банке
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредитыБанки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредитыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Некоторые Швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Такая политика связана с довольно низкой ставкой Центрального банка Швейцарии. Она составляет - 0,75 процента годовых. Из-за этого все остальные кредитные организации страны должны доплачивать Центробанку за хранение избыточных средств. Но банкам гораздо выгоднее выдавать кредиты и доплачивать институциональным заемщикам: страховым компаниям, инвестиционным фондам, берущим у них кредиты. Поэтому банки также устанавливают для них отрицательную ставку, при этом более выгодную по сравнению с Центральным банком.

Сейчас по такой схеме работают Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank. При этом, банки Цюриха, Женевы и Берна пока не пользуются этой практикой и сохраняют ставку на уровне выше нуля.

Похожая практика также существует в некоторых других странах: Дании, Швеции, Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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