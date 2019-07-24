Меган Маркл встретилась с кумиром своего детства

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-24T17:32:14+03:00

Герцогиня была в восторге от встречи и даже показала собеседнице сына

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Сегодня, 23 июля, Меган Маркл вместе с принцем Гарри встретилась с кумиром своей юности и детства, легендарным доктором Джейн Гудолл. Ученый известна работой с Льюисом и Мэри Лики, открывшими древнейшие виды людей, а также своими исследованиями приматов. Именно она открыла наличие у шимпанзе орудий и полноценного социума.

Также Джейн Гудолл возглавляет множество организаций по защите природы и прав животных, в том числе детскую «Roots & Shoots», в которой состояла Маркл. Герцогиня Сассекская под влиянием Гудолл потратила много сил на кампании по защите окружающей среды и стала вегетарианкой по моральным соображениям, сообщает Пятый канал.

«Она сказала мне: я наблюдала за вами всю жизнь. Вы были моим кумиром с детства, я готова была поклоняться вам», — рассказала ученый после встречи.

Также Меган Маркл сделала исключения из правила не показывать своего ребенка посторонним и представила своего сына Арчи доктору.

ИСТОЧНИК KP.RU