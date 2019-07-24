Япония демонтирует атомную электростанцию «Фукусима-2»

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-24T17:42:41+03:00

Все четыре реактора будут выведены из эксплуатации

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Япония планирует демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2". Глава энергетической компании Tokyo Electric Power Томоаки Кобаякава уже представил план вывода АЭС из эксплуатации губернатору префектуры Фукусима Масао Утибори.

Все работы обойдутся TEPCO примерно в 2,6 миллиарда долларов. План будет окончательно утвержден к концу июля 2019 года на заседании совета директоров компании.

Также Тokyo Electric Power планирует построить новое хранилище отработанного ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Конкретное его местоположения пока не определено, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что "Фукусима-2" расположена в префектуре, где в 2011 году произошла крупнейшая радиационная авария. Сильное землетрясение спровоцировало цунами, и система энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" была затоплена. В случае с "Фукусима-2" все четыре реактора удалось вовремя заглушить.

С того момента станция больше не работала, а вскоре ее энергоблоки вовсе будут демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU