2019-07-24T17:42:41+03:00
В мире

Япония демонтирует атомную электростанцию «Фукусима-2»

Все четыре реактора будут выведены из эксплуатации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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АЭС "Фукусима-2"АЭС "Фукусима-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Япония планирует демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2". Глава энергетической компании Tokyo Electric Power Томоаки Кобаякава уже представил план вывода АЭС из эксплуатации губернатору префектуры Фукусима Масао Утибори.

Все работы обойдутся TEPCO примерно в 2,6 миллиарда долларов. План будет окончательно утвержден к концу июля 2019 года на заседании совета директоров компании.

Также Тokyo Electric Power планирует построить новое хранилище отработанного ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Конкретное его местоположения пока не определено, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что "Фукусима-2" расположена в префектуре, где в 2011 году произошла крупнейшая радиационная авария. Сильное землетрясение спровоцировало цунами, и система энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" была затоплена. В случае с "Фукусима-2" все четыре реактора удалось вовремя заглушить.

С того момента станция больше не работала, а вскоре ее энергоблоки вовсе будут демонтированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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