2019-07-24T18:05:24+03:00
В мире

Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку

Дэвид Гок и Филип Хаммонд не согласны с подходом нового премьер-министра Соединённого Королевства к вопросу Brexit
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дэвид Гок и Филип Хаммонд не согласны с подходом нового премьер-министра Соединённого Королевства к вопросу BrexitДэвид Гок и Филип Хаммонд не согласны с подходом нового премьер-министра Соединённого Королевства к вопросу BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 24 июля, в преддверии вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра Великобритании в отставку подали министр юстиции королевства Дэвид Гок и глава британского Министерства финансов Филип Хаммонд. Причиной решения сложить свои полномочия стало неприятие политических взглядов нового главы Консервативной партии.

В прошение об отставки, направленному еще тогда действующему главе британского парламента Терезе Мэй, Хаммонд заявил, что ее преемник «должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом». Он также отметил, что не хочет «быть уволенным» новым лидером Консервативной партии, поскольку выступает против выхода Британии из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Министр Юстиции также обращает внимание на проблему Brexit. «Учитывая политическую линию Бориса, предусматривающую выход из ЕС к 31 октября во что бы то ни стало, я не хочу быть членом его правительства», - говорится в заявлении Гока.

Накануне, 22 июля, замглавы Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего поста, поскольку он также не поддерживает политику Джонсона по вопросу Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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