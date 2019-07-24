Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-24T18:18:28+03:00

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Утром во вторник, 23 июля, на 34-м году жизни умерла актриса Ника МакГиган. Печальную новость сообщили родственники артистки. Женщина долгое время боролась с раком молочной железы. В детстве у нее диагностировали лейкемию, однако тогда ей удалось побороть болезнь.

Актриса исполнила роль горничной в сериале «Тюдоры», сообщает сайт Дни.ру. Она также сыграла в фильмах «Филомена», «Кулинарная книга любви», «Трейдеры» и других.

Брат артистки Шейн МакГиган в своем Instagram выразил соболезнования: «Она преодолела это однажды с двухлетним боем, когда ей было 11 лет. Мне, моим братьям и родителям повезло провести с нашей удивительной Никой еще 20 лет со дня первой битвы. К сожалению, Ника не смогла снова одержать победу, но она храбро сражалась до конца. У меня есть воспоминания, которыми я буду дорожить всегда, а твой дух будет жить вечно. Я так горжусь тобой! Люблю тебя навеки, моя старшая "маленькая" сестренка».

ИСТОЧНИК KP.RU