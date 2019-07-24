2019-07-24T18:18:58+03:00
Политика

Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии

Глава Христианско-демократического союза принесла присягу на заседании Бундестага в среду, 24 июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрАннегрет Крамп-КарренбауэрФото: REUTERS
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Председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны страны. В среду, 24 июля, она официального принесла присягу в качестве нового главы ведомства и приступила к исполнению обязанностей.

Крамп-Карренбауэр сообщила, что будет наращивать траты на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. К 2020 году эта статья расходов составит 44,9 млрд евро или 1,2% ВВП, к 2024 году - 1,5% ВВП. Цель - увеличить траты в этой сфере до 2% ВВП.

"Мы надежный союзник, который на своих плечах несет часть ответственности. В будущем все останется так же", - сказала политик в ходе заседания Бундестага, которое транслировалось на сайте парламента.

"КП" писала, что до Крамп-Карренбауэр оборонное ведомство возглавляла Урсула фон дер Ляйен, однако накануне ее избрали председателем Европейской комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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