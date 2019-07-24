2019-07-24T18:33:17+03:00
Общество

Эколог объяснил, почему химотходы на Ангаре грозят "экологическим Чернобылем"

Ранее глава росприроднадзора Светлана Радионова выступила за принятие госпрограммы по рекультивации отходов химзавода
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Все это еще в советские времена несло угрозу для здоровья населения.Все это еще в советские времена несло угрозу для здоровья населения.Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Если "Усольехимпром" окажется в зоне подтопления, а баллоны и другие емкости с химическими веществами унесет вода и они разобьются, последствия будут крайне неблагоприятные - эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян рассказал чем грозят утечки ядовитых веществ с когда-то крупнейшего химического предприятия Сибири.

В советские годы, по словам специалиста, к вопросам экологии относились менее строго, нежели сейчас. Экологические требования во времена наибольшей активности "Усольехимпрома"позволяли и пренебрегать небольшими утечками и испарениями в атмосферу ртути, хлора и некоторых их не менее токсичных производных. Все это еще в советские времена несло угрозу для здоровья населения.

«В частности, попадая в водоемы и, как показывали мои коллеги в Европе, даже на луга, на которых паслись домашние животные, эти соли имеют обыкновение превращаться в токсичную метилртуть. Эта метилртуть, попадая через водную биоту, через морепродукты в организм человека, вызывает две серьезные болезни. Болезнь Минаматы вызывает разрушение головного мозга, а болезнь Альцгеймера — потерю памяти. Так что загрязнение окружающей среды ртутью и, как следствие, метилртутью представляет очень серьезную угрозу для здоровья населения», — передает ФАН комментарий эксперта ООН

Аналогичная ситуация наблюдается сегодня и в Озерске, где в 1957 году произошла биологическая катастрофа. Взрыв ядерных отходов на химкомбинате «Маяк» рассекретили только спустя 33 года, с приходов к власти Михаила Горбачева. Но ни к тому моменту, ни к нашему времени, как рассказывает RT, экологический фон не восстановился. Что не мешает местным жителям купаться и ловить рыбу в близлежащей реке Тече.

Ранее сайт kp.ru сообщал о реакции на посещение «Усольехимпрома» главы Росприроднадзора Светланы Радионовой и угрозе «экологического Чернобыля» из-за завода на Ангаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым
МВД планирует приравнять анаболики к сильнодействующим наркотикам
В Венесуэле стартовали масштабные военные учения
Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Британии
Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля
В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп
РЖД разрешила провозить в поездах норок и енотов
Экономист: даже при увеличении МРОТ работодатели будут недоплачивать россиянам
Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»
Жириновский: оппозиция использует выборы в Мосгордуму как повод для «цветной революции»
Против Порошенко возобновили дело о попытке захвата власти
Крамп-Карренбауэр стала министром обороны Германии
Умерла Ника МакГиган, актриса из «Тюдоров»
Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
Из-за Бориса Джонса главы Минюста и Минфина Британии ушли в отставку
Автомобиль НАТО подорвался на мине в Кабуле: пострадали трое военных
В Совфеде объяснили важность запрета микрокредитов под залог жилья
Банки Швейцарии начали доплачивать заемщикам за кредиты