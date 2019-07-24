2019-07-24T18:47:33+03:00
Общество

Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»

Сотрудники природоохранной организации будут наблюдать за третьим этапом операции по вызволению животных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Так выглядит погрузка косаток. Фото: ВНИРОТак выглядит погрузка косаток. Фото: ВНИРО
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Сотрудники международной экологической организации Greenpeace примут участие в третьем этапе выпуска в море обитателей так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО), который занимался двумя предыдущими операциями по вызволению животных.

Согласно договоренности, Greenpeace выступит в качестве независимого наблюдателя и будет следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска касаток и белух. Весь процесс пройдет по уже отработанной логистической схеме - группу морских обитателей заберут из бухты и доставят на побережье Охотского моря, где отпустят.

"Третий этап транспортировки и последующего выпуска начнется на будущей неделе, 1 августа", - сообщается на сайте института.

На настоящий момент в "китовой тюрьме" остаются 5 косаток и 81 белуха. Их выловили летом 2018 года, чтобы продать в китайские океанариумы, но впоследствии суд признал действия предпринимателей незаконными.

Сайт kp.ru писал, что первую группу из двух косаток и нескольких белух выпустили в море в конце июня, а вторую -16 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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