Greenpeace станет наблюдателем на выпуске косаток из «китовой тюрьмы»

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-24T18:47:33+03:00

Сотрудники природоохранной организации будут наблюдать за третьим этапом операции по вызволению животных

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Сотрудники международной экологической организации Greenpeace примут участие в третьем этапе выпуска в море обитателей так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ океанографии (ВНИРО), который занимался двумя предыдущими операциями по вызволению животных.

Согласно договоренности, Greenpeace выступит в качестве независимого наблюдателя и будет следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска касаток и белух. Весь процесс пройдет по уже отработанной логистической схеме - группу морских обитателей заберут из бухты и доставят на побережье Охотского моря, где отпустят.

"Третий этап транспортировки и последующего выпуска начнется на будущей неделе, 1 августа", - сообщается на сайте института.

На настоящий момент в "китовой тюрьме" остаются 5 косаток и 81 белуха. Их выловили летом 2018 года, чтобы продать в китайские океанариумы, но впоследствии суд признал действия предпринимателей незаконными.

Сайт kp.ru писал, что первую группу из двух косаток и нескольких белух выпустили в море в конце июня, а вторую -16 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715821" frameborder="0"></iframe> Узников «китовой тюрьмы» наконец-то выпускают на волю.Пленников «китовой тюрьмы» в Приморье начали освобождать. Как раз в день «Прямой линии» с Путиным

ИСТОЧНИК KP.RU