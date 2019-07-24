СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-24T18:53:16+03:00

Экономист: даже при увеличении МРОТ работодатели будут недоплачивать россиянам Фото: Анастасия ОСИПОВА

Эксперт считает, что решить проблему с минимальной ставкой оплаты труда помог бы перевод граждан на часовую оплату

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Несмотря на инициативу Министерства труда повысить прожиточный минимум в России и Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), работодатели продолжат недоплачивать гражданам. Такое мнение высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов

«Текущая инициатива не решают главную проблему: платить людям ниже уровня минимальной ставки оплаты труда продолжают», - говорит эксперт в беседе с НСН, отмечая, что в регионах масса людей получают меньше прожиточного минимума.

Колташов поясняет, что у работодателей «есть разные трюки». Так, «прямая наглость», когда работодатели просто игнорируют закон или устройство на полставки, на треть, на четверть, на 0,7, 0,8, что меньше, чем установленный законом минимум. Экономист считает, что справится с проблемой минимальной ставкой оплаты труда помог бы перевод граждан на часовую оплату.

Напомним, ранее с предложением увеличить МРОТ в два раза до 25 тысяч рублей председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он сообщил, что нынешний Минимальный размер оплаты труда не соответствует жизненным потребностям россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU