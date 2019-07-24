РЖД разрешила провозить в поездах норок и енотов
С июля этого года РЖД существенно расширила список животных, которых можно брать с собой в путешествия. Речь идет в первую очередь о поездах дальнего следования. Соответствующий список размещен на официальном сайте компании.
Раньше пассажиры могли провозить с собой только кошек, собак и других мелких домашних животных: хомяков, морских свинок, кроликов и черепах. Сейчас же к ним присоединились норки, еноты, ежи, белки и даже лемуры и игуаны.
Однако компания может отказать в перевозке животного. Для этого есть три основания:
- животное не является домашним
- оно ведет себе беспокойно
- имеет болезненный вид.
Правила перевозки животных также изменились. Теперь зверьки должны быть обязательно помещены в клетку или контейнер, оборудованный поддоном. Кроме того, к клетке должна быть прикреплена кормушка и поила для животного.
ИСТОЧНИК KP.RU