2019-07-24T19:23:35+03:00
В мире

Новый раунд переговоров Китая и США состоится 30 июля

Вашингтон и Пекин пытаются положить конец «торговой войне»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вашингтон и Пекин пытается положить конец «торговой войне»Вашингтон и Пекин пытается положить конец «торговой войне»Фото: REUTERS
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Во вторник, 30 июля, в Шанхае состоится новый раунд переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином. Американскую делегацию возглавят министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, которые прибудут в Шанхай 29 июля.

«Есть еще много проблем», - сказал глава американского Миинифина, комментирую предстоящую встречу. Он выразил надежду, что после переговоров в Шанхае состоится встреча в Вашингтоне. «Мы надеемся достичь прогресса», - отметил Мнучин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее китайская сторона отметила, что во время завершившегося 31 января второго раунда переговоров с Вашингтоном был достигнут «важный прогресс». О «значительном прогрессе» в ходе консультаций заявил и Лайтхайзер. Сейчас стороны пытаются положить конец «торговой войне» Вашингтона с Пекином

ИСТОЧНИК KP.RU

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