В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп
Японские СМИ сообщили о планах премьер-министра России Дмитрия Медведева посетить остров Итуруп Курильской гряды, который является предметом многолетних споров между двумя странами.
Как сообщило агентство Kyodо со ссылкой на свои дипломатические источники, поездка состоится в августе этого года. Вероятнее всего, такой шаг вновь вызовет недовольство и протесты со стороны Токио.
В правительстве же заявили, что российский премьер может в любое время посетить любой регион нашей страны, включая Курильские острова.
"Планы предстоящих поездок Дмитрия Медведева мы не комментируем", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова.
Сайт kp.ru писал, что Япония на протяжении уже более 60 лет пытается вернуть себе острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия отказывается отдавать свои территории, учитывая, что сами жители региона против.
Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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