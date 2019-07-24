В кабмине не стали комментировать возможный визит Медведева на Итуруп

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-24T19:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Японские СМИ сообщили о планах премьер-министра России Дмитрия Медведева посетить остров Итуруп Курильской гряды, который является предметом многолетних споров между двумя странами.

Как сообщило агентство Kyodо со ссылкой на свои дипломатические источники, поездка состоится в августе этого года. Вероятнее всего, такой шаг вновь вызовет недовольство и протесты со стороны Токио.

В правительстве же заявили, что российский премьер может в любое время посетить любой регион нашей страны, включая Курильские острова.

"Планы предстоящих поездок Дмитрия Медведева мы не комментируем", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы кабмина Олега Осипова.

Сайт kp.ru писал, что Япония на протяжении уже более 60 лет пытается вернуть себе острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия отказывается отдавать свои территории, учитывая, что сами жители региона против.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/687642" frameborder="0"></iframe> Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU