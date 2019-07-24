Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Британии

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-24T19:23:58+03:00

Российский президент отметил, что в интересах Лондона и Москвы развитие двухсторонних отношений в самых различных сферах

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Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного главу Консервативной партии Великобритании Бориса Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Соединённого Королевства и пожелал ему успехов в ответственной деятельности во главе правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 23 июля, в борьбе за кресло лидера Консервативной партии Великобритании Джонсон опередил своего соперника Джереми Ханта, набрав 92 153 голоса. Официально он стал британским премьер-министром в среду, 24 июля, после того как прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве Елизавете II, которая поручила ему сформировать правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU