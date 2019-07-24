2019-07-24T19:25:10+03:00
Политика

В Венесуэле стартовали масштабные военные учения

Маневры будут проходить в три этапа и завершатся к концу августа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Венесуэле начались военные ученияВ Венесуэле начались военные ученияФото: REUTERS
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В Венесуэле начались масштабные военные учения "Освободительная кампания Симона Боливара - 2019", приуроченные к 236-летию со дня рождения национального героя.

"Речь идет о полном развертывании наших вооруженных сил. Более миллиона мужчин и женщин вместе с отрядами ополченцев, в прекрасном взаимодействии", - произнес свою речь президент республики Николас Мадуро, который также присутствовал на открытии учений.

Он напомнил, что маневры будут осуществляться на территории всей страны в три этапа и завершатся только 30 августа.

"Венесуэла - мирная страна, которая с уважением относится ко всему миру. Но у нее есть мощные вооруженные силы и воля для того, чтобы защитить себя", - сказал глава государства, выступление которого транслировалось на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что целью проведения учений является отработка защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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