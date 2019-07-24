2019-07-24T19:31:59+03:00
Общество

МВД планирует приравнять анаболики к сильнодействующим наркотикам

По данным МВД, лекарственные средства можно заказать через Интернет
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Многие из перечисленных стероидов пользуются популярностью у спортсменов.Многие из перечисленных стероидов пользуются популярностью у спортсменов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Министерство внутренних дел предложило включить некоторые анаболики в список сильнодействующих наркотических веществ. Законопроект ограничивающий их оборот и потребление уже подготовлен.

В список сильнодействующих веществ предлагается включить 19-норандростерон, андроизоксазол, гидроксистенозолол, диенолон, зилпатерол, метилдиендион, силандрон, трестолон, этилдиенолон. Многие из перечисленных стероидов пользуются популярностью у спортсменов.

Их оборот уже ограничен на территории ряда стран, например, Канады и Австралии. Также многие из способствующие ускоренному росту мышц препаратов включены в черный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). В России же их без ограничений можно заказать через соответствующие интернет-магазины и получить по почте.

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, уточнется, что ускоряющие рост мышц препараты представляют собой модифицированные варианты веществ, включенных в "список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ ) и других статей УК РФ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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