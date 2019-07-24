2019-07-24T19:41:00+03:00
Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Политики обсудили ситуацию в регионе и планы сотрудничества между странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент РФ Владимир Путин (слева направо). Фото: Михаил Метцель ТАССЭкс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и президент РФ Владимир Путин (слева направо). Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Президент России Владимир Путин принял экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кремле. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы дальнейшего сотрудничества стран.

Глава государства выразил мнение, что сейчас киргизы должны объединиться вокруг действующего лидера, чтобы сохранить политическую стабильность.

"Я считаю, что Кыргызстан, - а это наш союзник, близкое нам государство, - что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться", - цитирует ТАСС Путина.

Сайт kp.ru писал, что накануне на киргизско-таджикской границе произошла перестрелка. Были ранены пять человек. Причиной конфликта стала установка флагштока на въезде в таджикское село Ворух. Против его размещения выступили жители соседнего киргизского населенного пункта Аксай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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