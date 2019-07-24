2019-07-24T21:15:43+03:00
Политика

МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии

Власти республики заявили, что новостной портал Baltnews.lv представляет угрозу независимости Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Латвии заявили об угрозе независимости, суверенитету и территориальной целостности УкраиныВласти Латвии заявили об угрозе независимости, суверенитету и территориальной целостности УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Блокировка принадлежащего "России сегодня" сайта Baltnews.lv демонстрирует стремление латвийских властей "зачистить свое информационное пространство" от независимых СМИ. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Рига обвинила новостной портал в нарушении положений Евросоюза о санкциях в связи с угрозой независимости и территориальной целостности Украины. В ведомстве же рекомендовали западным властям обратить внимание на систематические нарушения свободы слова, прежде всего, на территории стран-членов самого международного сообщества.

"Вместо этого еврочиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Российские дипломаты призвали профильные международные структуры и представителей ОБСЕ выступить с осуждением таких действий официальной Риги.

К слову, это уже не первый раз, когда латвийские власти блокируют российские СМИ. Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад была нарушена работа сайта агентства Sputnik в доменной зоне .lv и запрещена ретрансляция телепрограмм канала "Россия-РТР".

ИСТОЧНИК KP.RU

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