МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии

СЕГОДНЯ 21:15 2019-07-24T21:15:43+03:00

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Блокировка принадлежащего "России сегодня" сайта Baltnews.lv демонстрирует стремление латвийских властей "зачистить свое информационное пространство" от независимых СМИ. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел РФ.

Ранее Рига обвинила новостной портал в нарушении положений Евросоюза о санкциях в связи с угрозой независимости и территориальной целостности Украины. В ведомстве же рекомендовали западным властям обратить внимание на систематические нарушения свободы слова, прежде всего, на территории стран-членов самого международного сообщества.

"Вместо этого еврочиновники в менторском стиле регулярно поучают другие государства, как нужно следовать высоким стандартам Евросоюза в части свободы слова", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Российские дипломаты призвали профильные международные структуры и представителей ОБСЕ выступить с осуждением таких действий официальной Риги.

К слову, это уже не первый раз, когда латвийские власти блокируют российские СМИ. Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад была нарушена работа сайта агентства Sputnik в доменной зоне .lv и запрещена ретрансляция телепрограмм канала "Россия-РТР".

ИСТОЧНИК KP.RU