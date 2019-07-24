Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.
Сайт kp.ru писал, что трагедия произошла в ночь на вторник, 23 июля. Одна из палаток, в которой спали дети, загорелась. Огонь быстро распространился по территории лагеря и уничтожил большую их часть.
В результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Один ребенок погиб на месте, еще трое скончались уже в реанимации. Предполагается, что причиной возникновения возгорания могло стать упавшее на обогреватель полотенце.
"Вот у нас в Хабаровском крае произошла еще трагедия большая, дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое", - цитирует РИА Новости президента.
По словам Путина, в ближайшее время Следственный комитет представит доклад, который прольет свет на причины случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU