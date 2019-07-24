Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"

СЕГОДНЯ 21:50 2019-07-24T21:50:10+03:00

В пожаре погибли четыре ребенка. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ближайшее время президенту предоставят доклад о причинах пожара в палаточном городке

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае.

Сайт kp.ru писал, что трагедия произошла в ночь на вторник, 23 июля. Одна из палаток, в которой спали дети, загорелась. Огонь быстро распространился по территории лагеря и уничтожил большую их часть.

В результате пожара пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Один ребенок погиб на месте, еще трое скончались уже в реанимации. Предполагается, что причиной возникновения возгорания могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

"Вот у нас в Хабаровском крае произошла еще трагедия большая, дети погибли. Я, во-первых, хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших. Надеюсь, медики сделают для этого все необходимое", - цитирует РИА Новости президента.

По словам Путина, в ближайшее время Следственный комитет представит доклад, который прольет свет на причины случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU