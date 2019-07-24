В белорусского дипломата выстрелили в Турции

СЕГОДНЯ 22:03 2019-07-24T22:44:39+03:00

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Заместитель посла Белоруссии в Анкаре по административным делам Александр Поганшев был тяжело ранен. Неизвестный выстрелил в дипломата в среду, 24 июля.

Мужчина получил несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в реанимации. Стрелявший в него гражданин Турции оказался отставным солдатом. После нападения на сотрудника посольства он покончил с собой, передает Hurriyet.

"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата", — цитирует TUT.by официального представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Сайт kp.ru писал, что в декабре 2016 года в Анкаре застрелили российского дипломата. Посол Андрей Карлов погиб, выступая с речью на открытии фотовыставки в Центре современного искусства. 22-летний экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, посетивший мероприятие под видом охранника, напал на дипломата со спины. Его ликвидировали на месте преступления. У следствия все еще остаются вопросы по этому делу.

Первые кадры из Анкары, где был ранен белорусский дипломат.Первые кадры из Анкары, где был ранен белорусский дипломат

ИСТОЧНИК KP.RU