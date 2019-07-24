На Украине решили ввести новые санкции против России

24 Июль 23:29 2019-07-24T23:37:58+03:00

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Украинское правительство предложило Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины расширить санкции против России, добавив в «черный список» Киева 24 российских компании, имеющих отношение к строительству газопровода «Краснодарский край — Крым» и добыче углеводородов на полуострове.

Об этом в среду, 24 июля, сообщило так называемое «министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц». В заявлении этого ведомства указывается, что «санкции касаются ряда юридических лиц, вовлечённых в процесс строительства магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым», незаконной добычи углеводородов», а их применение «создаст правовые основания для расширения» перечня.

Кроме того, в предложенный для рассмотрения СНБО список попали предприятия, которые занимаются поставкой материалов и оборудования для завода «Фиолент». Среди них – компании, зарегистрированные не только в нашей стране, но и в Китае, Турции, а также в Боснии и Герцеговине.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной и западные страны до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле этого года власти Незалежной расширили торговые санкции против РФ, дополнив список запрещенных к ввозу на украинскую территорию российских товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU