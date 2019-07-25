Версия следствия: нападение на белорусского дипломата в Анкаре совершено на бытовой почве

СЕГОДНЯ 00:05 2019-07-25T00:20:54+03:00

В Турции убеждены, что это преступление не имеет политической подоплеки [видео]

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Нападение на белорусского дипломата в Турции не имеет политической подоплеки, преступление было совершено на почве бытового конфликта, заявил губернатор Анкары Васип Шахин.

«По предварительной информации, нападение было следствием бытового конфликта дипломата с его соседом по дому, политической подоплеки здесь нет», - сказал он журналистам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, заместитель посла Белоруссии в Анкаре по административным делам Александр Поганшев получил четыре огнестрельных ранения в парке Дикмен, когда возвращался с сыном домой.

Позже выяснилось, что в него стрелял местный житель, психически неуравновешенный бывший военнослужащий, после нападения на сотрудника белорусского посольства он покончил с собой.

Раненого доставили в больницу. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, медики оценивают состояние Александра Поганшева как удовлетворительное, и уже в четверг его могут перевести из реанимации в общее отделение.

Первые кадры из Анкары, где был ранен белорусский дипломат.Первые кадры из Анкары, где был ранен белорусский дипломат

ИСТОЧНИК KP.RU