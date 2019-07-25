2019-07-25T00:54:02+03:00
Общество

Навального арестовали на 30 суток

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения уличных акций
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Алексей НавальныйАлексей НавальныйФото: REUTERS
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В среду, 24 июля, Симоновский суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным в повторном нарушении порядка проведения уличных акций (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста.

Любопытно, что все необходимое – то есть, вещи, которые разрешено проносить в камеру штрафного изолятора, – матрас, постельное белье и книги оппозиционер взял с собой на судебное заседание заранее.

В оглашенном судьей протоколе говорится, что Навальный созывал граждан на несогласованный митинг, о чем писал на своей странице в Facebook. Блогер свою вину не признал, вместо этого попросил суд отложить свой арест на несколько дней, пояснив, что 29 июля собирался сходить на концерт немецкой группы Rammstein в Москве, сообщает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду Навальный сам сообщил о том, что его задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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