Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии

СЕГОДНЯ 03:00 2019-07-25T03:31:34+03:00

Президент Турции встретил Мохамада в аэропорту уже после того, как его «похоронили» в соцсетях [фото]

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слухи о смерти которого разошлись по социальным сетям, в среду, 24 июля, провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера на официальном сайте президента, опубликовав снимки Эрдогана с Мохамадом.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом», - говорится в пресс-релизе.

Президент Турции встретил малайзийского премьера в аэропорту Анкары. Фото: пресс-служба турецкого лидера

Подробности переговоров с главой малайзийского правительства не приводятся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в арабских социальных сетях стали появляться сообщения о смерти Эрдогана, однако вскоре эти тревожные слухи опроверг советник главы республики Ясин Актай. Он сообщил, что президент просто находится в отпуске, поэтому и не появлялся некоторое время на публике, что создаёт «благоприятный фон для подобных спекуляций».

ИСТОЧНИК KP.RU