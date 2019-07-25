Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слухи о смерти которого разошлись по социальным сетям, в среду, 24 июля, провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.
Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера на официальном сайте президента, опубликовав снимки Эрдогана с Мохамадом.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом», - говорится в пресс-релизе.
Президент Турции встретил малайзийского премьера в аэропорту Анкары. Фото: пресс-служба турецкого лидера
Подробности переговоров с главой малайзийского правительства не приводятся.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в арабских социальных сетях стали появляться сообщения о смерти Эрдогана, однако вскоре эти тревожные слухи опроверг советник главы республики Ясин Актай. Он сообщил, что президент просто находится в отпуске, поэтому и не появлялся некоторое время на публике, что создаёт «благоприятный фон для подобных спекуляций».
ИСТОЧНИК KP.RU