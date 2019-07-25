Глава МИД Турции обсудил с белорусским коллегой нападение на дипломата

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-25T05:08:27+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что он обсудил нападение на сотрудника посольства Белоруссии в Анкаре в телефонной беседе со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Я провел телефонные переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, передал ему всю имеющуюся информацию. К счастью, состояние белорусского дипломата хорошее, надеемся, что завтра оно также улучшится», - сказал глава турецкого МИД.

Он также повторил то, что ранее говорил губернатор Анкары Васип Шахин: «предварительные результаты расследования указывают, что причиной нападения стала ссора» между пострадавшим и его соседом по дому, политической подоплеки в этом преступлении нет.

К этому часу белорусскому дипломату сделали операцию, пока он остается в реанимации, но, по словам Мевлюта Чавушоглу, уже в четверг днем его могут перевести в общее отделение, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, заместитель посла Белоруссии в Анкаре по административным делам Александр Поганшев получил четыре огнестрельных ранения в парке Дикмен, когда возвращался домой после прогулки с сыном.

Позже выяснилось, что в него стрелял местный житель, психически неуравновешенный бывший военнослужащий, после нападения на сотрудника белорусского посольства он покончил с собой.

Первые кадры из Анкары, где был ранен белорусский дипломат.Первые кадры из Анкары, где был ранен белорусский дипломат

ИСТОЧНИК KP.RU