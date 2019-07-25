2019-07-25T06:22:09+03:00
Политика

«Ну, просто немного ошибся»: Захарова рассказала, как журналист ВВС приписал Путину фразу Помпео

Корреспондент британского телеканала на Кубе задал Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кубу корреспондент британского телеканал BBC Уилл Грант задал ему вопрос, в котором привел слова, якобы сказанные президентом РФ Владимиром Путиным девять лет назад, а когда выяснилось, что цитата – свежая, и принадлежит госсекретарю США Майклу Помпео, списал все на «сложности перевода».

Об этом подробно рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. На пресс-конференции в Гаване британец заявил, что «несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия». Сергей Лавров ему ответил, что «корреспондент что-то путает и Путин этого не говорил».

Как выяснилось, Грант имел в виду совместную пресс-конференцию российского лидера с венесуэльским коллегой Уго Чавесом 2 апреля 2010 года в Каракасе. Тогда он сам же и спрашивал у Путина о мостах между континентами и военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы.

«И отвечая на этот вопрос, Путин сказал совсем не то, что сегодня было пересказано британцем в Гаване», - пишет Мария Захарова, полностью процитировав и ответ, и вопрос.

Она спросила самого Гранта, «почему сегодня на пресс-конференции был грубейшим образом искажён смысл цитаты», на что «британский журналист ответил, что виноваты переводчики, которые в 2010 году, видимо, не так перевели Путина».

Сотрудники МИД принялись искать ту самую фразу про вакуум, которую корреспондент ВВС приписал президенту России, и нашли. Оказывается, про «вакуум» между странами в Западном полушарии говорил в 2019 году госсекретарь США Помпео во время визита в Чили.

«Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату госсекретаря США президенту России. Слова-то правильно все вспомнил - молодец. А все остальное перепутал», - иронично прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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