2019-07-25T09:00:04+03:00
Общество

Психологи рассказали о пользе работы летом

А уходить в отпуск лучше в межсезонье
Мария ИГНАТЬЕВА
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Психологи рассказали о пользе работы летомПсихологи рассказали о пользе работы летомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эксперты рассказали, что работа в период летних отпусков приносит больше плюсов, чем минусов. К примеру, контроль за работниками снижается, меняется режим работы, и появляется больше времени на развлечения и хобби. Летняя погода тем временем поднимает настроение.

- Летом хорошо ходить на работу, потому что очень сильно снижается контроль. Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остается на посту. Они оказываются «вне поля зрения». Вне социального контроля: ни коллеги, ни начальство особо не контролируют. И многие так и хотят: летом «перекантоваться», а в прекрасное время межсезонья – начало октября или весной – уехать, когда цены маленькие", - рассказала «РИА Новости» психолог Ольга Маховская.

Она отметила, что для интровертов хороший вариант работать в сезон летних отпусков, а отдыхать в межсезонье. В офисах летом меньше людей, а в межсезонье в отпуск уходят не многие. При этом ждать высоких результатов в летний период от работников не стоит. В жару труднее сосредоточиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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