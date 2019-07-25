2019-07-25T09:49:38+03:00
Экономика

Ретейлеры пригрозили бойкотом системы быстрых платежей

Крупный бизнес недоволен высокими тарифами
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежейРетейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежейФото: Мария ЛЕНЦ
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Недовольство представителей крупного бизнеса высокими тарифами от суммы покупок, оплаченных через QR-коды, дошло до предела. Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей. Сейчас тарифный коридор составляет 0,2-0,7%. Представители бизнеса уверены, что тарифная ставка появилась под давлением банков, которые потребуют максимально увеличить комиссию.

Как сообщают «Ведомости», в Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли уже тестируют систему с банками. При этом они отмечают, что с самого начала Центробанк говорил о тарифе в 0,3- 0,4%, а потом все изменилось. Они уверенны, что задачи и цели системы быстрых платежей были намерено дискредитированы банками. Финансовые организации настаивали на повышении тарифов до 1-1,5%, уверяют ассоциации.

При этом представители Центробанка сообщают, что тариф за осуществление платежа по QR-коду в системе быстрых платежей, будет интересен всем участникам - банкам, торговым предприятиям и гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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