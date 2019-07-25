2019-07-25T10:16:55+03:00
Происшествия

Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушение

Судно упало во время тренировочных полетов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушениеСамолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 24 июля вечером потерпел крушение самолет Миг-29 ВВС Азербайджана. Военное судно выполняло в этот момент тренировочный полет. Сейчас ведутся поиски пилота.

- Около 22:00 по местному времени была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно- тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение, после чего упал в Каспийское море, - говорится в сообщении пресс- службы Минобороны республики.

По поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, была создана комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета, сообщает "ТАСС". Военное ведомство также ведет неотложные меры по поиску и спасению пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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