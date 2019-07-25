2019-07-25T10:48:07+03:00
Наука

NASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космос

Американские астронавтов запланировали событие на август
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
NASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космосNASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космосФото: пресс-служба Роскосмоса
Изменить размер текста:

NASA анонсировало выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции. Он запланирован на вторую половину августа.

- Выход состоится не ранее 19 августа, - коротко сказали «РИА Новости» в NASA.

При этом, американцы в этом году уже трижды выходили в открытый космос. Два из них были в марте, а один в апреле. Известно, что предстоящий выход в космос будет посвящен подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей. Также ранее сообщалось, что выход запланирован ориентировочно на 28 августа.

Напомним, что сейчас на борту Международной космической станции находится несколько экипажей, в том числе россияне - Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Также там американцы Ник Хейга, Кристиан Кук и Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет Миг-29 Азербайджанского ВВС потерпел крушение
Ретейлеры пригрозили бойкотом системы быстрых платежей
Психологи рассказали о пользе работы летом
Большинству россиян не хватает денег до зарплаты
В Госдуме предложили сделать высшее образование в пограничных регионах бесплатным
На Украине вспомнили о «независимом Крыме»
Соловьёв считает, что Зеленский обиделся на Путина
Американский ракетный крейсер прошел через Тайваньский пролив
«Ну, просто немного ошибся»: Захарова рассказала, как журналист ВВС приписал Путину фразу Помпео
В Минтруде предложили оставить программу маткапитала навсегда
Глава МИД Турции обсудил с белорусским коллегой нападение на дипломата
Немецкий актер Тиль Швайгер посмеялся над новым министром обороны Германии
Трамп надеется, что Мексика направит к границе с США больше военных
Эрдоган в Анкаре встретился с премьером Малайзии
Трамп: То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно
Yonhap: КНДР запустила две ракеты
Мюллер не рассматривал возможность того, что Трамп был «российским агентом»
Навального арестовали на 30 суток
Версия следствия: нападение на белорусского дипломата в Анкаре совершено на бытовой почве
На Украине решили ввести новые санкции против России
Объявившего голодовку Шестуна перевели из СИЗО в психбольницу
В белорусского дипломата выстрелили в Турции
Путин выразил соболезнования в связи гибелью детей в лагере "Холдоми"
Китай и Южная Корея обсудят проведение морской границы
МИД РФ осудил блокировку российского сайта в Латвии
Карел Готт отменил юбилейный концерт в Чехии из-за болезни
Объявлены имена 13 претендентов на Букеровскую премию