NASA рассказало о предстоящем выходе в открытый космос

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-25T10:48:07+03:00

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NASA анонсировало выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции. Он запланирован на вторую половину августа.

- Выход состоится не ранее 19 августа, - коротко сказали «РИА Новости» в NASA.

При этом, американцы в этом году уже трижды выходили в открытый космос. Два из них были в марте, а один в апреле. Известно, что предстоящий выход в космос будет посвящен подготовке второго порта на станции для приема американских пилотируемых кораблей. Также ранее сообщалось, что выход запланирован ориентировочно на 28 августа.

Напомним, что сейчас на борту Международной космической станции находится несколько экипажей, в том числе россияне - Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Также там американцы Ник Хейга, Кристиан Кук и Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

ИСТОЧНИК KP.RU