Директора лагеря «Холдоми» арестовали на два месяца после пожара, в котором погибли дети
Директора детского палаточного лагеря, расположенного на территории «Холдоми», Максима Кузнецова по решению суда заключили под стражу. Напомним, что там произошел крупный пожар, унесший жизни четырех детей. Их с серьезными травмами доставили в ближайшую больницу в Солнечном районе. Трое из них пробыли в коме, спустя меньше суток дети скончались. Одна девочка погибла на месте.
Следователи возбудили по данному происшествию уголовное дело сразу по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Максим Кузнецов один из фигурантов дела. Его заключили под стражу на два месяца, до 22 сентября.
Всего в лагере в момент пожара отдыхали 175 детей. Они жили в 26 палатках, 20 из них сгорели. Один из погибших – мальчик, героически пытался спасти своих подруг. Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении мальчику звания Героя России.
В тот день умерла Соня, она скончалась в свой 11 День рождения. В ней должны были приехать родители, чтобы в семейном кругу отпраздновать дату.
Помимо погибших пострадали 12 человек: семь взрослых и пятеро детей. Сейчас в Хабаровском крае действует трехдневный траур, который был объявлен 24 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU