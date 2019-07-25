2019-07-25T12:06:02+03:00
Происшествия

Директора лагеря «Холдоми» арестовали на два месяца после пожара, в котором погибли дети

Максим Кузнецов пробудет под стражей до 22 сентября
Мария ИГНАТЬЕВА
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Директора детского лагеря «Холдоми», из-за пожара в котором погибли дети, арестовали на два месяца. Фото: АМУРСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИДиректора детского лагеря «Холдоми», из-за пожара в котором погибли дети, арестовали на два месяца. Фото: АМУРСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЧС РОССИИ
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Директора детского палаточного лагеря, расположенного на территории «Холдоми», Максима Кузнецова по решению суда заключили под стражу. Напомним, что там произошел крупный пожар, унесший жизни четырех детей. Их с серьезными травмами доставили в ближайшую больницу в Солнечном районе. Трое из них пробыли в коме, спустя меньше суток дети скончались. Одна девочка погибла на месте.

Следователи возбудили по данному происшествию уголовное дело сразу по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже его передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Максим Кузнецов один из фигурантов дела. Его заключили под стражу на два месяца, до 22 сентября.

Всего в лагере в момент пожара отдыхали 175 детей. Они жили в 26 палатках, 20 из них сгорели. Один из погибших – мальчик, героически пытался спасти своих подруг. Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении мальчику звания Героя России.

В тот день умерла Соня, она скончалась в свой 11 День рождения. В ней должны были приехать родители, чтобы в семейном кругу отпраздновать дату.

Помимо погибших пострадали 12 человек: семь взрослых и пятеро детей. Сейчас в Хабаровском крае действует трехдневный траур, который был объявлен 24 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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