2019-07-25T12:19:49+03:00
Экономика

Россияне набрали кредитов наличными на 2,2 триллиона рублей

Показатель увеличился в сравнении с прошлым годом на четверть
Елена АКИМОВА
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Россияне набрали рекордное количество кредитов наличнымиРоссияне набрали рекордное количество кредитов наличнымиФото: Анастасия Осипова
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Россияне все чаще предпочитают получать кредиты наличными. За шесть месяцев 2019 года объем денег, которые банки перечислили заемщикам, составил 2,2 триллиона рублей. В 2018 году эта цифра составляла 1,8 триллиона рублей, то есть, показатель увеличился на четверть. Такие данные отражены в отчете Объединенного кредитного бюро, подготовленного специально для «Известий».

Средний размер кредитов тоже вырос с 249 тыс. до 269 тыс. рублей. Данные получены на основе информации от более 600 финансовых организаций, чья клиентская база насчитывает 90 млн россиян

Кредитование без залога (большая часть таких займов выдается наличными) выросло на 25,7%. Эксперты опасаются, что население становится слишком закредитованным. Люди берут средства банков, чтобы поддерживать уровень жизни или погашать предыдущие кредиты.

Представители кредитных организаций отмечают, что наличные пользуются спросом. Такие кредиты легко оформляются, не требуют большого пакета документов и позволяют получить средства на свои нужды почти мгновенно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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