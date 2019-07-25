Реставраторы опасаются обрушения собора Парижской Богоматери из-за аномальной жары

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-25T12:48:54+03:00

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Аномальная жара, которая установилась во Франции может привести к обрушению сводов собора Парижской Богоматери. Нотр-Дам и без того находится в опасном положении после апрельского пожара.

Главный реставратор самого узнаваемого собора Франции Филипп Вильнев выразил опасения относительно обрушения постройки.

- В то время, пока я с вами говорю, своды могут обрушиться, потому что с 15 апреля мы не могли получить доступ к ним ни с верху, ни с низу, - заявил Вильнев в эфире телеканала Euronews.

Реставраторы отметили, что во время тушения камни впитали много воды.

- Мы установили везде датчики и выяснили, что каменная кладка остается неподвижной. Меня беспокоит, что в результате высыхания швы в каменной кладке потеряют свои связующие свойства и структуру, из-за чего сводчатый потолок может обрушиться, - резюмировал реставратор.

Между тем во Франции местные метеорологи объявили «красный» уровень опасности из-за жары. Он действует в 20 департаментах на севере страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU