2019-07-25T13:13:06+03:00
Экономика

Больше всего на смартфоны тратят Дальний Восток и Кавказ

Средний чек по стране составляет 16,2 тысячи рублей
Елена АКИМОВА
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Названы регионы, где жители больше всего тратят денег на покупку смартфоновНазваны регионы, где жители больше всего тратят денег на покупку смартфоновФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты составили рейтинг регионов, жители которых готовы тратить больше всего средств на покупку смартфонов. Оказалось, что Москва далеко не лидер в этом списке. Платить больше всего за современные гаджеты готовы жители Дальнего Востока и Северного Кавказа. Такие данные приводят сотовые ритейлеры и операторы

Одна из причин такого распределения – особенности потребления в регионах, активное использование кредитов и рассрочек на юге России, интерес к техническим новинкам, отмечают эксперты.

Средний чек в Магаданской области составляет 23,7 тыс.руб., на Чукотке – 22,9 тыс.руб., а в Чеченской Республике – 20,5 тыс.руб. В то время как остальные регионы редко переплачивают больше 16,2 тыс. рублей. , что на 6,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Дорогие устройства предпочитают жители Камчатского края, там на смартфоны дороже 40 тысяч рублей приходится 7%. В Орловской области этот показатель на уровне 1 процента.

А вот лидирующие годом ранее Москва и Московская область, по данным «Вымпелкома», спустились на четвертое место.

В рейтинге компании «Связной-Евросеть» столица заняла третье место по среднему чеку (22,7 тыс. рублей),

По данным Росстата, средний доход в России составляет 33 тысячи рублей. На Дальнем Востоке показатель чуть выше – на душу населения приходится 35,24 тыс, пишет газета "Известия".

Ранее сайт kp.ru писал, что особенный рост продаж телефонов традиционно отмечается в среднем ценовом сегменте. Традиционно приобретаются Samsung, Honor, Huawei и Xiaomi, у последних трех особенно значимый рост (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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