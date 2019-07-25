2019-07-25T13:17:19+03:00
Общество

В Ленинградской области запускают инновационные очистные сооружения

Они уже построены в селе Путилово и готовы к запуску
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Первая станция будет открыта в Путилово Кировского районаПервая станция будет открыта в Путилово Кировского района
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В приоритетных задачах Ленобласти - в течение пяти лет ликвидировать все основные "грязные" сбросы в Финский залив, поэтому властями разработан проект по строительству инновационных очистных сооружений на территории всего региона. Первая станция будет открыта в Путилово Кировского района. Ход пуско-наладочных работ проинспектировал глава региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что мембранные реакторы и ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод являются самыми современными и экономичными технологиями и они применены на очистных сооружения в Путилово. Губернатор также сообщил, что ежегодно в эксплуатацию будут вводить по области 5-7 таких станций. Следующие на очереди - Тосно, Колчаново и Подпорожье, в проектировании - Отрадное и Никольское.

Отметим, что в Ленобласти уже активно работает нацпроект «Чистая вода», в рамках которого реализуются мероприятия по улучшению качества воды. Согласно им, регион должен обеспечивать чистоту стоков, которые поступают в Финский залив. Таким образом, строительство очистных сооружений в Путилово стали ещё одним шагом в этом направлении. При их возведении были применены самые инновационные технологии, которые в дальнейшем будут использоваться и на других очистных сооружениях.

Напоминаем, что КОС в Путилово были признаны аварийными и выведены из эксплуатации в 1994 году. На протяжении 25 лет ежедневно почти 600 кубических метров воды без очистки сбрасывались в реку Рябиновка. В ноябре 2017 года между МУП "Путилово ЖКХ" и ООО "Дека" был заключён муниципальный контракт на реализацию проекта реконструкции канализационных очистных сооружений с.Путилово. Его цена составила 155,3 млн. руб. Проект реализовывался на условиях софинансирования из средств областного бюджета и средств МО Путиловское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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