2019-07-25T16:31:28+03:00
Наука

Археологи обнаружили во Франции гигантскую кость

Это уже вторая подобная находка в Европе. Между ними прошло почти 10 лет
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Кость весит больше полутонны Фото: Conseil départemental de la CharenteКость весит больше полутонны Фото: Conseil départemental de la Charente
Изменить размер текста:

Французские археологи нашли вторую бедренную кость одного из крупнейших динозавров. Раскопки проходили в департаменте Шаранта в западной части Франции. В земле обнаружили кость длиной около двух метров и весом более пятиста килограмм. После проведенной экспертизы выяснилось, что останки принадлежат зауроподу, ящеру возрастом примерно 140 миллионов лет.

Согласно заявлению исследователей, раскопки будут вестись еще минимум 10 дней, так как с таким массивным объектом обычная археологическая техника не справляется, сообщает Пятый канал.

Зауроподы — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших около 210—85 миллионов лет назад на всех материках, включая Антарктиду. Именно их видел доктор Грант из машины в знаменитой сцене «Парка Юрского периода» 1993 года.

Во Франции нашли кости динозавра, жившего 140 млн лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил обеспечить полицейских новым жильем
Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически
Курс евро впервые за год опустился до 70 рублей
Новый премьер Британии хочет увеличить оборонные расходы
Разворот камер в Москве и области позволит штрафовать мотоциклистов
Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн рублей
Прогнозы погоды станут вдвое точнее благодаря новому зонду
Косачев назвал два варианта развития событий с задержанием танкера NEYMA
Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон
Допрос Порошенко начался в Госбюро расследований Украины
Сенатор Климов о задержании российского танкера: "Явная провокация"
По следам HBO: в сети появился трейлер русской версии «Чернобыля»
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина