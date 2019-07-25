Археологи обнаружили во Франции гигантскую кость

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-25T16:31:28+03:00

Это уже вторая подобная находка в Европе. Между ними прошло почти 10 лет

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Французские археологи нашли вторую бедренную кость одного из крупнейших динозавров. Раскопки проходили в департаменте Шаранта в западной части Франции. В земле обнаружили кость длиной около двух метров и весом более пятиста килограмм. После проведенной экспертизы выяснилось, что останки принадлежат зауроподу, ящеру возрастом примерно 140 миллионов лет.

Согласно заявлению исследователей, раскопки будут вестись еще минимум 10 дней, так как с таким массивным объектом обычная археологическая техника не справляется, сообщает Пятый канал.

Зауроподы — большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, обитавших около 210—85 миллионов лет назад на всех материках, включая Антарктиду. Именно их видел доктор Грант из машины в знаменитой сцене «Парка Юрского периода» 1993 года.

Во Франции нашли кости динозавра, жившего 140 млн лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU