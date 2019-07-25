Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон
В среднем по стране россияне тратят на покупку смартфона 16.2 тысяч рублей, выяснили в МТС. Но чек очень сильно варьируется от региона к региону, причем в лидерах по ценам далеко не Москва. Различные сотовые ритейлеры и операторы привели свои топы регионов по тратам на новые телефоны.
Билайн:
1. Камчатский край
2. Сахалинская область
3. Чеченская республика
Связной-Евросеть:
1. Чеченская республика
2. Магаданская область
3. Москва и Московская область
Мегафон:
1. Республика Карачаево-Черкессия
2. Камчатский край
3. Кабардино-Балкарская республика
Самые активные покупатели новых гаджетов - Дальний Восток и Северный Кавказ. Эксперты связывают этот феномен с высокой значимостью статуса в этих регионах, сообщают «Известия». Для Дальнего востока характерен традиционно высокий уровень доходов населения, и чек увеличивается в том числе из-за доступности техники, покупаемой чтобы выделиться на перенасыщеном дешевыми китайскими брендами рынке. На Кавказе же смартфон зачастую рассматривается в первую очередь как дорогой статусный аксессуар, а не как техническое средство.
ИСТОЧНИК KP.RU