Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-25T16:30:28+03:00

Выяснилось, что в Магадане и Грозном флагманы любят куда больше, чем в Москве

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В среднем по стране россияне тратят на покупку смартфона 16.2 тысяч рублей, выяснили в МТС. Но чек очень сильно варьируется от региона к региону, причем в лидерах по ценам далеко не Москва. Различные сотовые ритейлеры и операторы привели свои топы регионов по тратам на новые телефоны.

Билайн:

1. Камчатский край

2. Сахалинская область

3. Чеченская республика

Связной-Евросеть:

1. Чеченская республика

2. Магаданская область

3. Москва и Московская область

Мегафон:

1. Республика Карачаево-Черкессия

2. Камчатский край

3. Кабардино-Балкарская республика

Самые активные покупатели новых гаджетов - Дальний Восток и Северный Кавказ. Эксперты связывают этот феномен с высокой значимостью статуса в этих регионах, сообщают «Известия». Для Дальнего востока характерен традиционно высокий уровень доходов населения, и чек увеличивается в том числе из-за доступности техники, покупаемой чтобы выделиться на перенасыщеном дешевыми китайскими брендами рынке. На Кавказе же смартфон зачастую рассматривается в первую очередь как дорогой статусный аксессуар, а не как техническое средство.

ИСТОЧНИК KP.RU