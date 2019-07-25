В России увеличилось число мошенничеств с электронными подписями

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-25T15:37:55+03:00

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В России стремительно растет число мошенничеств с использованием электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше.

За первое полугодие число займов, оформленных на третье лицо с помощью электронной подписи (ЭП), достигло 15,4% от общего объема. Для сравнения годом ранее было всего 4,7%. Такие цифры газете «Известия» назвали в СРО «Микрофинансирование и развитие».

Чаще всего в руки мошенников попадают просты варианты подписи, которые имеют минимальную защиту. В Минкомсвязи обеспокоены подобной тенденцией, ведь преступники получают доступы к подписям, которые удостоверены в специальных центрах.

Эксперты указывают на корень проблемы – удостоверяющих центров стало слишком много. С учетом филиалов и представительств их уже не 450, как сообщается официально, а в десять раз больше. В связи с этим Минкомсвязь просит сократить указанное количество до 10-15 штук, а сотрудников предупредить об уголовной ответственности за разглашение личных данных клиентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU