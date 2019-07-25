2019-07-25T16:04:18+03:00
Политика

Путин отменил часть санкций в отношении Турции

Президент ввел безвизовый режим для некоторых категорий граждан
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин отменил визы в Россию для граждан Турции со спецпаспортамиПутин отменил визы в Россию для граждан Турции со спецпаспортамиФото: REUTERS
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Владимир Путин отменил визы в Россию для граждан Турции со служебными и спецпаспортами. Теперь они смогут осуществлять любые безвизовые поездки в Россию, а не только краткосрочные командировки. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Напомним, санкции против Турции были введены 1 января 2016 года в ответ на уничтожение турецкими военными российского бомбардировщика Су-24 в Сирии. В частности, санкции подразумевали введение визового режима для граждан Турции, запрет ввоза в Россию некоторых сельскохозяйственных товаров, а также отмену чартерных авиарейсов.

С тех пор санкции потерпели несколько послаблений. В частности были отменены визы для турецких дипломатов, обладающих спецпаспортами и выезжающих исключительно в краткосрочные командировки. Это касалось и профессиональных водителей, работающих на международных перевозках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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