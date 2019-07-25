Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-25T16:03:47+03:00

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Новым заместителем главы Службы внешней разведки Украины стала 33-летняя Екатерина Сляднева. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении в среду, 24 июля.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Известно, что до этого назначения Сляднева работала в прокуратуре Киева на должности замначальника управления надзора в уголовном производстве.

Сайт kp.ru писал, что 14 марта тогда еще президент Украины Петр Порошенко уволил главу СВР Егора Божка. Исполнением его обязанностей временно занялись первые заместители Сергей Семочко и Андрей Алексеенко. Совсем недавно на освободившийся пост назначили Владислава Бухарева. Он вступил в должность уже при новой власти.

ИСТОЧНИК KP.RU