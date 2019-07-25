2019-07-25T16:03:47+03:00
Политика

Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина

Президент Владимир Зеленский назначил на этот пост Екатерину Слядневу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленский провел новое назначениеЗеленский провел новое назначениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новым заместителем главы Службы внешней разведки Украины стала 33-летняя Екатерина Сляднева. Президент страны Владимир Зеленский подписал указ о ее назначении в среду, 24 июля.

"Назначить Слядневу Екатерину Анатольевну заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Известно, что до этого назначения Сляднева работала в прокуратуре Киева на должности замначальника управления надзора в уголовном производстве.

Сайт kp.ru писал, что 14 марта тогда еще президент Украины Петр Порошенко уволил главу СВР Егора Божка. Исполнением его обязанностей временно занялись первые заместители Сергей Семочко и Андрей Алексеенко. Совсем недавно на освободившийся пост назначили Владислава Бухарева. Он вступил в должность уже при новой власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил обеспечить полицейских новым жильем
Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически
Курс евро впервые за год опустился до 70 рублей
Новый премьер Британии хочет увеличить оборонные расходы
Разворот камер в Москве и области позволит штрафовать мотоциклистов
Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн рублей
Прогнозы погоды станут вдвое точнее благодаря новому зонду
Косачев назвал два варианта развития событий с задержанием танкера NEYMA
Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Археологи обнаружили во Франции гигантскую кость
Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон
Допрос Порошенко начался в Госбюро расследований Украины
Сенатор Климов о задержании российского танкера: "Явная провокация"
По следам HBO: в сети появился трейлер русской версии «Чернобыля»
Путин отменил часть санкций в отношении Турции